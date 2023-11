Formel 1 Mercedes-Teamchef: „Nur Narren sind Optimisten“

„Nur Narren sind Optimisten“, sagte der 51 Jahre alte Wiener im Fahrerlager des Großen Preises von São Paulo. Auf dem Kurs in Interlagos gewann George Russell am 13. November 2022. Es ist bisher der einzige Mercedes-Sieg seit fast zwei Jahren. Rekordweltmeister Lewis Hamilton siegte zuletzt am 5. Dezember 2021 beim Rennen in Saudi-Arabien.