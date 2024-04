Formel 1 Mercedes-Teamchef: Liste für Hamilton-Nachfolge im Kopf

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel spielt in den Gedanken von Wolff weiterhin eine Rolle. „Sebastian ist jemand, den man bei so etwas nie ausschließen kann. Seine Erfolgsbilanz ist phänomenal“, sagte Wolff. Dass der 36-jährige Hesse 2022 zurücktrat und derzeit wenig Fahrpraxis hat, spielt keine Rolle. „Manchmal ist es gut, eine Pause zu machen, um zu erkennen, was einem wichtig ist und Motivation zu finden“, sagte Wolff. Insgesamt sei „der Fahrermarkt sehr dynamisch. Wir wollen Gespräche führen und Optionen haben.“