Formel 1 Mercedes-Team in Ungarn von IT-Störung betroffen

Der deutsche Formel-1-Rennstall Mercedes hat durch die weltweite IT-Störung Zusatzarbeit vor dem ersten Freien Training in Ungarn gehabt. „Wir hatten ein bisschen zu tun, wir haben viele Computer in der Garage und am Kommandostand“, sagte Technikchef Andrew Shovlin bei einer Pressekonferenz auf dem Hungaroring nach der ersten einstündigen Einheit.