Formel 1 : Mercedes stellt W11 vor: Erste Ausfahrt in Silverstone

Silverstone Nach Ferrari und Red Bull präsentiert Branchenprimus Mercedes seinen neuen Formel-1-Wagen. In Silverstone fährt der künftige Silberpfeil erstmals aus. Weltmeister Lewis Hamilton verspürt Vorfreude.

Um in Top-Form zu kommen, hat Hamilton noch ein wenig Zeit. Der erste Grand Prix der Saison findet am 15. März in Melbourne statt. Die ersten offiziellen Testfahrten absolvieren die Rennställe aber bereits ab dem 19. Februar in Barcelona. Und nach den Titelrivalen Ferrari und Red Bull stellt nun der Serien-Weltmeister seinen neuen Wagen für die kommende Saison vor.