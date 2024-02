Formel 1 Medien: Untersuchung im Fall Horner könnte dauern

Dem Internetportal „the-race.com“ nach wird die Aufarbeitung vermutlich nicht vor der Vorstellung des neuen Formel-1-Autos von Red Bull am kommenden Donnerstag abgeschlossen sein. Die Untersuchung könnte sogar noch bis zum ersten Grand Prix des Jahres am 2. März in Bahrain laufen. Sky Sports F1 in England sprach von einem möglicherweise „langen Prozess“. Zusätzliche Quellen wurden nicht genannt. Offizielle Aussagen gab es zunächst nicht.