Formel 1 Medien: Schumacher könnte kurzfristig Sargeant ersetzen

„Auto, Motor und Sport“ zufolge bietet sich das Rennen kommende Woche in Monza für einen Fahrertausch an. Anschließend sind die Grand Prix in Baku und Singapur, auf den engen Stadtkursen ist das Risiko für einen Unfall aber erheblich größer. „Ich will jetzt keine emotionale Entscheidung treffen“, sagte Vowles.