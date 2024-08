Formel 1 McLaren-Teamchef: Norris hat „Potenzial eines Weltmeisters“

McLaren traut seinem Starfahrer Lando Norris den Gewinn der Formel-1-WM schon in diesem Jahr zu. Der 24-jährige Engländer hat am Rande des ersten Grand Prix nach der Sommerpause in den Niederlanden eingeräumt, dass er in den ersten 14 Rennen der Saison zu viele Fehler gemacht habe und daher nicht auf weltmeisterlichem Niveau gefahren sei. Norris ist mit 78 Punkten Rückstand dennoch erster Verfolger von Weltmeister Max Verstappen in der Fahrerwertung.