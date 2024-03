Formel 1 Massa verklagt Fia und Ecclestone - Will WM-Titel 2008

Felipe Massa macht in seinem Kampf um den WM-Sieg in der Formel 1 von 2008 ernst und zieht nun vor Gericht. Knapp 16 Jahre nach dem „Crashgate“ von Singapur hat der Brasilianer in London Klage gegen den Automobil-Weltverband Fia, den derzeitigen WM-Rechteinhaber FOM und den früheren Eigentümer Bernie Ecclestone eingereicht. Das teilte die brasilianische Kanzlei Vieira Rezende Advogados mit, die Massa nach eigenen Angaben vertritt.