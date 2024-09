Großer Preis von Italien „Mamma Mia“: Ferrari-Star Leclerc düpiert alle in Monza

Verstappen startete im Gegensatz zu Norris und den anderen vor ihm auf harten Reifen und nicht mit den Mediums. Hieß auch, er würde bis zum ersten Boxenstopp länger draußen bleiben können. So war es auch. Um indes an Leclerc vorbeizukommen, beorderte McLaren Norris eiligst in die Box. Der 24-Jährige, der in Monza noch recht freimütig über seine immer noch vorhandene Nervosität geplaudert hatte, die ihn sonntags kaum essen und trinken lässt, bremste hart auf dem Weg in die Boxengasse und streifte einen Poller.