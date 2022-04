Formel 1 : Magnussen über Mick Schumacher: „Er ist wie sein Vater“

Berlin Formel-1-Fahrer Kevin Magnussen sieht Parallelen zwischen seinem Haas-Teamkollegen Mick Schumacher und dessen Papa Michael.

„Er ist wie sein Vater Michael sehr akribisch. Zu sehen, wie Mick auf jedes kleine Detail achtet, ist beeindruckend“, sagte der Däne in einem Interview der „Sport Bild“ und lobte den 23 Jahre alten Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher weiter: „Er ist ein Top-Fahrer. Viele sagen, dass er nur wegen seines Nachnamens in der Formel 1 ist. Das stimmt nicht. Er hat dem Druck, den sein Name mitbringt, standgehalten und abgeliefert.“