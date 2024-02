Formel 1 Lose Kanaldeckel: Fahrer verlangen bessere Überprüfungen

„Das ist natürlich ein Problem. Ich hoffe, dass die Fia es im Griff hat“, sagte Mercedes-Pilot Lewis Hamilton nun in Bahrain. Der Brite, ab 2025 im Ferrari, schloss die Tests auf Position zwölf ab. Die letzte Bestzeit in der Wüste sicherte sich Ferrari-Pilot Charles Leclerc in 1:30,322 Minuten vor Hamiltons Teamkollege George Russell (+0,046 Sekunden). Nico Hülkenberg im Haas wurde Elfter. Der erste Grand Prix des Jahres findet ebenfalls in Bahrain am 2. März statt.