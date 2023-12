Formel 1 Letztes Cockpit vergeben: Williams setzt weiter auf Sargeant

„Logan hat unter dem Druck der Weltbühne immense Fähigkeiten bewiesen und passt damit perfekt in unser Team. Wir haben großes Vertrauen in seine Fähigkeiten und glauben, dass wir gemeinsam in der kommenden Saison noch größeren Erfolg holen können“, sagte Williams-Teamchef James Vowles am Freitag.