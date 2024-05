Formel 1 Leclerc über Titelkampf: „Denke nicht an die WM“

Nach seinem emotionalen Heimsieg in Monaco spielt der Gewinn des Formel-1-Titels für Ferrari-Star Charles Leclerc noch keine Rolle. „Ich denke nicht an die WM, es ist viel zu früh in der Saison“, sagte der 26-Jährige nach seinem Grand-Prix-Erfolg am Sonntag in seiner Geburtsstadt. Erstmals seit fast zwei Jahren gewann der Monegasse ausgerechnet im Fürstentum wieder ein Rennen und liegt als ärgster Verfolger von Weltmeister Max Verstappen mit nur noch 31 Punkten Rückstand auf dem zweiten Platz der Gesamtwertung.