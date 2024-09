Formel 1 Leclerc Schnellster bei Singapur-Auftakt

Vor dem Sonnenuntergang in Singapur hat sich Ferrari-Pilot Charles Leclerc die erste Bestzeit gesichert. Der Monegasse verwies im Auftakttraining zum Formel-1-Rennen auf dem Marina Bay Street Circuit in 1:31,763 Minuten Lando Norris im McLaren mit einem hauchdünnen Vorsprung (+0,076 Sekunden) auf den zweiten Platz. Dritter in der ersten einstündigen Einheit zum Nachtrennen in Südostasien wurde Leclercs Teamkollege Carlos Sainz (+0,189 Sekunden), der im vergangenen Jahr in Singapur gewonnen hat.