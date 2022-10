Formel 1 : Leclerc muss in Austin zehn Startplätze zurück

Leclerc muss in Austin zehn Startplätze zurück

Wird in Austin um zehn Plätze nach hinten versetzt: Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Foto: Darron Cummings/AP/dpa

Austin Ferrari-Pilot Charles Leclerc muss an diesem Sonntag (21.00 Uhr/Sky) in der Startaufstellung zehn Plätze nach hinten rücken.

Im Wagen des WM-Dritten aus Monaco wurden ein neuer Verbrennungsmotor und ein neuer Turbolader eingebaut. In beiden Fällen bereits der sechste in dieser Saison, was gegen die Regeln verstößt. Drei sind lediglich erlaubt.