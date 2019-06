Großer Preis von Österreich : Leclerc fährt schnellste Runde im Abschlusstraining

Legte beim Abschlusstraining die schnellste Runde zurück: Charles Leclerc. Foto: Photo4/Lapresse/Lapresse via ZUMA Press.

Spielberg Ferrari-Pilot Charles Leclerc ist im letzten Freien Training vor der Qualifikation zum Großen Preis von Österreich die schnellste Runde gefahren.

Der 21 Jahre alte Monegasse verwies am Samstag auf dem Red Bull Ring in Spielberg WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton auf den zweiten Platz. Der fünfmalige Weltmeister aus Großbritannien war im Mercedes 0,143 Sekunden langsamer als Leclerc, der in 1:03,987 Minuten als einziger die Marke von 1:04 Minuten unterbot.