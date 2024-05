Formel 1 Leclerc erfreut Ferrari-Fans bei Imola-Auftakt

Charles Leclerc hat die Ferrari-Fans im Auftakttraining zum Formel-1-Rennen in Imola begeistert. Der Monegasse raste auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari in 1:16,990 Minuten zur Bestzeit. Der Ferrari-Pilot verwies George Russell im Mercedes auf den zweiten Platz. Dritter wurde Carlos Sainz im zweiten Ferrari. Den letzten Grand-Prix-Sieg in Imola für Ferrari holte 2006 Michael Schumacher.