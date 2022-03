Formel 1 : Langsam zurück: Genesenem Vettel droht Frustjahr

Nach seiner Corona-Infektion will Sebastian Vettel in Australien wieder an den Start gehen. Foto: Andre Penner/AP/dpa

Berlin Sebastian Vettel kämpft sich nach seiner Corona-Infektion zurück. In Melbourne will er endlich wieder im Formel-1-Auto sitzen. Doch die ersten Eindrücke von seinem neuen Dienstwagen sind ernüchternd.

Aston Martin fährt bislang hinterher

Zur Untätigkeit verurteilt hatte Vettel aus seiner Quarantäne mit ansehen müssen, wie chancenlos der britische Rennstall in Bahrain und Saudi-Arabien hinterherfuhr. „Natürlich sind wir enttäuscht“, räumte Teamchef Mike Krack ein. Ohne Punkte kam das Team zum Zwischenstopp in die Rennfabrik in Silverstone zurück. Nur Williams ist derzeit ähnlich abgehängt wie Aston Martin.

Vettel nutzt Formel-1-Simulator

Auch Vettels Vertrag endet nach dieser Saison. Während sein früherer Arbeitgeber Ferrari zurück an der Spitze der Formel 1 ist, kommt Vettels Mission bei Aston Martin auch im zweiten Jahr nicht in Fahrt. Immerhin hilft ihm in diesen Tagen, dass sein Arbeitgeber ihm vor Saisonbeginn einen Formel-1-Simulator in die Schweizer Wahlheimat geliefert hat. So muss Vettel zur Vorbereitung auf den Grand Prix in Melbourne nicht noch extra an den Teamsitz in England reisen.