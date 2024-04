Formel 1 Konkurrenz gibt schon auf: Verstappen rast WM-Titel entgegen

„Red Bull ist weit vorn, dann kommen die anderen Teams“, sagte der Österreicher Wolff. Der „Guardian“ in England konstatierte: „Max Verstappen sorgte mit einem souveränen und ungefährdeten Sieg von der Pole aus beim Großen Preis von Japan für Business as usual.“ Und „De Telegraaf“ in Verstappens Heimat schrieb: „Dominanter Max Verstappen stellt in Japan die Ordnung wieder her. Nach seinem Aus in Australien machte Max Verstappen in Japan kurzen Prozess mit der Konkurrenz.“