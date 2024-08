Formel 1 Kollegen raten Neuling Colapinto: Er soll es genießen

Formel-1-Neuling Franco Colapinto soll seine Rennpremiere nach Ansicht seiner neuen Kollegen einfach genießen. Der 21 Jahre alte Argentinier wird an diesem Wochenende und den Rest der Saison den Williams des geschassten Logan Sergeant steuern. „Ich werde ihm so gut helfen wie ich kann“, versicherte Teamkollege Alexander Albon bei der Pressekonferenz der Piloten zum Großen Preis von Italien in Monza.