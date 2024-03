Formel 1 Klare Verstappen-Warnung an Red-Bull-Bosse

Marko hatte in einem Interview beim ORF seine mögliche Suspendierung angedeutet. „Die theoretische Möglichkeit besteht immer“, hatte er gesagt. Allerdings entscheide er selbst, was er machen werde, fügte Marko hinzu. Ein Gespräch an diesem Samstag, an dem der Große Preis von Saudi-Arabien stattfindet, soll Klarheit bringen. Vor allem könnte es der Formel 1 aber die nächsten schweren Erschütterungen bescheren.