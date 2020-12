Langjähriger Formel-1-Reporter : Kein Platz im Sky-Team für Kai Ebel

Wird nicht für Sky an der Formel-1-Strecke stehen: Kai Ebel. Foto: Gero Breloer/dpa

Berlin Für den Formel-1-Reporter Kai Ebel ist in der kommenden Saison kein Platz beim Pay-TV-Sender Sky.

„Es ändert sich manchmal so schnell“, hatte der 56 Jahre alte Reporter vor einigen Tagen zu einem möglichen Wechsel von RTL zu Sky gesagt: „Ich gehe ja nicht in Rente.“ RTL zeigt am Sonntag nach 30 Jahren zum letzten Mal ein Formel-1-Rennen, da der Free-TV-Sender keinen neuen Vertrag unterschrieben hat. Sky hat die exklusiven Rechte für Deutschland erworben.