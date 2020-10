Formel 1 : Kein Notnagel: Hülkenberg sehnt sich nach Stammplatz

Berlin Nico Hülkenberg kann sich keine dauerhafte Rolle als Ersatzfahrer in der Formel 1 vorstellen.

Trotzdem kämpft der langjährige Stammfahrer für eine Zukunft in der Königsklasse des Motorsports und will 2021 wieder hinter dem Steuer sitzen. An seiner Eignung gibt es keine Zweifel. „Ich bin schon noch dran. Aber das ist halt auch ein Prozess, der schon ziemlich lange anhält. Es gibt ein Überangebot an Fahrern“, sagte Hülkenberg: „Es schauen sich viele um auf dem Markt. Und da sind dann auch Fahrer dabei, die wirtschaftlich attraktiv sind für gewisse Teams.“