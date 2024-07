Formel-1-Hitzerennen Kampf gegen den Teufelskreis: Pérez bleibt cool

Hoffnung macht sich 35 Jahre alte Daniel Ricciardo, der 2014 in einem Red Bull in Ungarn sogar mal gewonnen hatte. Ansprüche meldete aber auch der elf Jahre jüngere Yuki Tsunoda in Ungarn an. „Ich habe es verdient, neben Max zu sitzen“, sagte der Japaner. Das sei doch normal, dass Tsunoda aufsteigen wolle, kommentierte Pérez gelassen: „Ich werde in Abu Dhabi auf meine Saison zurückschauen und sie beurteilen.“