Formel 1 Japaner Tsunoda bleibt bei Team Visa RB

Der Japaner Yuki Tsunoda fährt auch in der kommenden Formel-1-Saison für das Red-Bull-Schwesterteam Visa RB. Das gab der Rennstall am Rande des Großen Preises von Kanada unmittelbar vor dem Beginn der Qualifikation bekannt. Der 24-Jährige fährt aktuell bereits in der vierten Saison für das ambitionierte Nachwuchsteam, das bis zum Vorjahr noch unter dem Namen Alpha Tauri bekannt war.