Formel 1 Internationale Pressestimmen zum Großen Preis von Italien

„Kleine Zeitung“: „'Mamma Mia, Mamma Mia', funkte ein völlig aufgelöster Charles Leclerc an die Box, gefolgt von einem 'Grazie, Grazie, Grazie!'. Der Monegasse jubelte mindestens so laut wie jeder einzelne Tifosi, der sich an diesem Sonntag auf dem legendären Autodromo Nazionale Monza eingefunden hatte. (...) Oscar Piastri, der lange wie der sichere Sieger aussah, musste sich mit Platz zwei begnügen - eine Position vor einem völlig enttäuschten Lando Norris. Der Brite musste seinen Teamkollegen bereits in Runde eins nach einem aggressiven Manöver ziehen lassen. Vor allem mit Blick Richtung Weltmeisterschaft eine fragwürdige Aktion, hat Norris noch realistische Chancen auf den Titel.“