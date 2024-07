Formel 1 Internationale Pressestimmen zum Großen Preis von Belgien

„Daily Mail“: „George Russell wusste, was auf ihn zukommen würde, als er am Sonntagabend in Spa das Fahrerlager verließ. Erst als er sich auf den langen und kurvenreichen Straßen durch die Tiefen der Ardennen auf den Heimweg machte, wurden seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Der dritte Grand-Prix-Sieg seiner Karriere, den er mit einer bemerkenswerten, mutigen Strategie errungen hatte, wurde ihm aberkannt. Russell wurde disqualifiziert. Den Rennsieg erbte sein Teamkollege Lewis Hamilton.“