Formel 1 Internationale Pressestimmen zum Grand Prix der Niederlande

„Corriere della Sera“: „Im orangefarbenen Meer, in dem seit 2021 nur das Heimidol Verstappen als Erster startete und in Zandvoort triumphierte, ändern sich Farben und Hierarchien. Norris siegte - sein zweiter Karriereerfolg nach dem in Miami - auf die gleiche Weise wie sein Freund Max: mit einem Mega-Vorsprung von 22,8 Sekunden, ein Urteil über die Kraft von McLaren.“