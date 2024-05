Formel 1 In Imola: Vettel fährt in Sennas McLaren von 1993

Der ehemalige Weltmeister Sebastian Vettel will im Rahmen des Formel-1-Rennens im italienischen Imola dem vor 30 Jahren gestorbenen Ayrton Senna mit einer besonderen Aktion gedenken. Der 36-Jährige wird am 19. Mai auf der Rennstrecke einen McLaren MP4/8 fahren, den Senna einst während seiner Zeit bei McLaren vor seinem Wechsel zu Williams fuhr. Das kündigte der Heppenheimer in einer Video-Botschaft bei Instagram an.