Formel 1 Image-Crash abgewendet: Horner-Freispruch vorm Auftakt

Also alle gegen Verstappen? Ein bisschen mehr Klarheit über die Kräfteverhältnisse wird es nach den ersten Trainingsrunden an diesem Donnerstag geben, wer auf einer Runde ganz vorn ist, zeigt sich am Freitag in der Qualifikation. Und wer auf der langen Distanz das schnellste Auto - zumindest für den Kurs in Bahrain - gebaut hat, am Samstag.