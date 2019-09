Motorsport : Hülkenberg gehen die Optionen aus

Singapur Der geplante Wechsel des Formel-1-Piloten zum Haas-Rennstall hat sich zerschlagen.

Renault will ihn nicht mehr, der angedachte Wechsel zu Haas hat sich zerschlagen, nun muss Nico Hülkenberg hoffen. Denn er hat nur noch wenige Optionen auf ein Cockpit in der Formel-1-Saison 2020. Seit Donnerstag zeichnet sich ab, dass in der einstigen „Formel Deutsch“ bald nur noch Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hinter dem Lenkrad sitzen könnte.