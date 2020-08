Formel 1 : Hülkenbergs vereiteltes Blitz-Comeback: „Natürlich bitter“

Silverstone Nico Hülkenberg erlebt eine emotionale Achterbahnfahrt. Kurzfristig wird er für ein Formel-1-Comeback von Racing Point angeheuert - und kann doch nicht beim Grand Prix von Großbritannien starten.

Frustriert musste Nico Hülkenberg im Fahrerlager sein verhindertes Blitz-Comeback in der Formel 1 erklären. Ein Schaden am Motor seines Racing Point bremste den Rheinländer noch vor der ersten Runde beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone aus.