Formel 1 : Hülkenberg wieder im Rennwagen - Probleme bei Vettel

Nico Hülkenberg steuert wieder einen Rennwagen über eine Formel-1-Strecke: Der Deutsche sitzt in einem Cockpit des Teams Racing Point. Foto: Frank Augstein/Pool'AP/dpa

Silverstone Nico Hülkenberg hat bei seinem Blitz-Comeback in der Formel 1 seine erste Runden für Racing Point absolviert. Der Rheinländer steuerte am Freitag um 12.12 Uhr deutscher Zeit seinen Wagen auf den Silverstone Circuit.

Der 32-Jährige hatte Ende vergangener Saison kein Cockpit mehr bekommen und übernahm nach dem positiven Test auf das Coronavirus beim Mexikaner Sergio Perez kurzfristig den frei gewordenen Platz. Für Sebastian Vettel war die erste Trainingseinheit in England schnell vorbei. Wegen eines Problems an der Kühlung seines Ferrari musste der Hesse vorzeitig an die Box kommen, um das Problem beheben zu lassen.