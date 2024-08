Formel 1 Hülkenberg rutscht in Reifenstapel - Russell mit Topzeit

Vor dem ersten Grand Prix nach der Sommerpause führt Verstappen die WM-Wertung mit 78 Punkten vor Lando Norris an, der im Auftakttraining noch Schnellster gewesen war und anschließend im McLaren Vierter wurde. Verstappen hat die vergangenen drei Auflagen in seiner Heimat gewonnen, in den letzten vier Rennen vor den Ferien konnte er aber nicht siegen.