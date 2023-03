Formel 1 Hülkenberg mit Rückkehr zufrieden: „Steile Lernkurve“

Hülkenberg gehört nach drei Jahren ohne festen Fahrersitz in diesem Jahr wieder zum Formel-1-Feld und ist mit besten Erinnerungen nach Melbourne gereist. Bei fünf seiner letzten sechs Auftritte in Down Under hatte er WM-Punkte eingefahren, letztmals 2019 als Siebter für Renault. „Ich hatte hier immer gute Resultate, deswegen freue ich mich auf das Rennen“, sagte Hülkenberg. Vor dem Grand Prix am Sonntag (7.00 Uhr MESZ/Sky) geht es am Freitag im Training erstmals auf die Strecke. Zum Saisonauftakt war Hülkenberg 15. in Bahrain geworden, in Saudi-Arabien reichte es vor zwei Wochen zu Platz zwölf.