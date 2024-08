Formel 1 Hülkenberg lobt „Know-how“ des künftigen Audi-Teamchefs

Nico Hülkenberg hat in der Sommerpause der Formel 1 zum Hörer gegriffen. Der Haas-Pilot tauschte sich mit seinem künftigen Audi-Teamchef Jonathan Wheatley aus. „Er ist ein sehr fähiger Mann, sehr qualifiziert. Er kommt von Red Bull mit viel Know-how“, sagte Hülkenberg am Rande des Grand Prix der Niederlande in Zandvoort. „Er ist eine starke Ergänzung für das Projekt.“