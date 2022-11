Formel 1 : Aus für Mick Schumacher bei Formel-1-Team Haas – minimale Chance bleibt ihm

São Paulo Mick Schumacher ist raus beim Formel-1-Team Haas. Nico Hülkenberg wird sein Nachfolger. Wie geht es für Schumacher nun weiter? Eine minimale Chance bleibt.

Aus für Mick Schumacher bei Formel-1-Team Haas

Update 17. November: Einige Tage lang hatte es sich schon angedeutet, jetzt ist es offiziell: Das Aus für Mick Schumacher. Er wird in der nächsten Saison der Formel 1 nicht mehr bei Haas fahren. Stattdessen kehrt Nico Hülkenberg, der zuletzt Ersatzfahrer bei Aston Martin war, in die Formel 1 zurück und wird Haas-Stammpilot. „Ich bin sehr glücklich, dass ich 2023 einen Vollzeit-Rennsitz beim Haas F1 Team übernehmen werde“, sagte der 35-Jährige Hülkenberg. Er dankte Gene Haas und Günther Steiner für ihr Vertrauen.

Haas hatte zuvor die Trennung von Schumacher zum Saisonende bestätigt. Man habe sich entschieden, „in Zukunft getrennte Wege zu gehen“, so Haas-Teamchef Steiner in einer Pressemitteilung. Dennoch wünsche das gesamte Team „Mick alles Gute für die nächsten Schritte auf seinem Karriereweg“.

Wie geht es nun für Mick Schumacher weiter? Ihm bleibt nun nur noch eine minimale Chance auf einen Verbleib als Stammfahrer in der Formel 1 in der kommenden Saison. Und die lautet: Sollte der Wunschkandidat des britischen Williams-Teams, US-Boy Logan Sargeant, am letzten Rennwochenende in der Formel 2 ebenfalls in Abu Dhabi patzen und doch nicht die Punkte für die Superlizenz als Voraussetzung für die Motorsport-Königsklasse schaffen, wäre dort ein Cockpit frei.