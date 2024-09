Formel 1 Hülkenberg: „Ich halte die Deutschland-Fahne hoch“

Antwort: Absolut, das habe ich schon des Öfteren in der Formel 1 bewiesen. Es liegt mir, die Ärmel hochzukrempeln, mich einzubringen und Dinge zu gestalten. Vor allem auch in der Arbeit mit den Ingenieuren, was man so im Fernsehen nicht sieht. All das, was quasi zwischen den Zeilen und zwischen den Rennen passiert, wird ja nicht übertragen.