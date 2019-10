Suzuka-Rennen : Hülkenberg-Ausschluss: Renault legt keinen Widerspruch ein

Mexiko-Stadt Nico Hülkenbergs Renault-Team verzichtet auf einen Einspruch gegen den nachträglichen Ausschluss vom Formel-1-Rennen in Japan.

Da der Rennstall keine neuen Beweise in der Sache vorlegen kann, will er „keine weitere Zeit und Mühe“ für eine Berufung verwenden, wie das Werksteam am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte der Weltverband die Renault-Piloten Hülkenberg und Daniel Ricciardo wegen des Einsatzes eines irregulären Bremssystems aus den Ergebnislisten des Grand Prix in Suzuka vom 13. Oktober gestrichen.