Formel 1 Horner kritisiert Mercedes-Werben um Verstappen

„Man muss sich fragen, was die Motive dahinter sind“, sagte Horner bei einer Pressekonferenz am Rande des Großen Preises von Österreich: „Es ist für sie die Frage, wer diese Lücke füllt, aber es ist sicher nicht Max Verstappen.“ Später sagte der Brite mit viel Ironie in Richtung von Mercedes-Teamchef Toto Wolff: „Wenn er einen Verstappen will, dann ist Jos vermutlich verfügbar.“