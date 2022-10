Formel 1 : Horner hofft auf baldige Lösung - Klare Kante gegen Kritiker

Austin Christian Horner hofft auf eine baldige Lösung im Streit um eine Überschreitung der Kostengrenze im vergangenen Jahr.

Der langjährige Teamchef von Red Bull zeigte sich bei einer Pressekonferenz auf dem Circuit of the Americas sichtlich angefressen und enttäuscht über der Verhalten von Konkurrenten in der brisanten Angelegenheit, die zum Teil deutliche Strafen gefordert hatten. Horner betonte auch, dass Red Bull „null Nutzen“ bei der Entwicklung des Formel-1-Wagens im betroffenen vergangenen Jahr und darüber hinaus gehabt habe.