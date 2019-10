Formel 1 : Hitzkopf Verstappen verliert Pole Position in Mexiko

Mexiko-Stadt Sein Gasfuß und Starrsinn haben Max Verstappen um die Pole Position für den Großen Preis von Mexiko gebracht.

Weil der Niederländer nach einem heftigen Crash von Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas in der Formel-1-Qualifikation nicht wie vorgeschrieben langsamer wurde, verjagten die Rennkommissare dem Red-Bull-Piloten nachträglich von Startplatz eins. Der 22-Jährige, der das Vergehen zuvor ohne jegliche Reue eingeräumt hatte, wurde um drei Ränge zurückversetzt. So fährt heute (20.10 Uhr/RTL und Sky) Ferrari-Jungstar Charles Leclerc von ganz vorn los.

Zweiter ist nun dessen Teamkollege Sebastian Vettel. Der Hesse hatte seine letzte Runde abgebrochen, nachdem er die gelben Warnflaggen an der Unfallstelle gesehen hatte. „Es war klar, dass man vom Gas gehen musste“, sagte der 32-Jährige danach. Verstappen war offenbar anderer Ansicht. „Wir wissen, was wir tun. Sonst wären wir nicht in der Formel 1“, sagte der Mexiko-Gewinner der beiden Vorjahre, dessen Chancen auf das Sieg-Triple im Autódromo Hermanos Rodríguez nun deutlich gesunken sind.

Nach dem Crash von Bottas blieb am Samstagabend zunächst ungewiss, ob der WM-Zweite tatsächlich als Sechster starten kann oder wegen der nötigen Reparaturarbeiten an seinem Silberpfeil noch Strafen kassiert. Immerhin blieb der 30-Jährige bei dem Unfall unverletzt. In der letzten Kurve hatte sich sein Auto in die Streckenbegrenzung gebohrt und wurde schwer beschädigt.