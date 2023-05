Formel 1 Herausforderer Perez: „Natürlich will ich den Titel“

Nach zwei Siegen in vier Rennen rückt der Gewinn der Weltmeisterschaft für Formel-1-Herausforderer Sergio Perez immer mehr in den Fokus. „Natürlich will ich den Titel gewinnen - aber Max will das auch“, sagte der Mexikaner nach seinen Triumphen beim Großen Preis von Aserbaidschan. In Baku gewann der 33-Jährige am Wochenende sowohl den Grand Prix als auch den Sprint. Damit setzte Perez seinen Red-Bull-Teamkollegen Max Verstappen gehörig unter Druck und liegt in der Gesamtwertung nur noch sechs Punkte hinter dem Titelverteidiger aus den Niederlanden.