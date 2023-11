Formel 1 Haug über die Red-Bull-Verfolger: Bei Weitem nicht gut genug

Verstappen habe noch mal einen draufgesetzt im Vergleich zum vergangenen Jahr, sagte Ex-Pilot Timo Glock der dpa. „Er hatte gefühlt in jeder Lage, in jeder Runde, in jedem freien Training die Oberhand dieses Jahr und hat keinem irgendwie eine Chance gelassen. Er hat überhaupt keine Fehler gemacht, sich noch mal weiterentwickelt.“