Formel 1 „Harte Belastung“: Besondere Herausforderung „Triple Header“

24 Rennen - so viele wie nie zuvor - umfasst der Formel-1-Kalender in diesem Jahr. Back-to-back-Events, also zwei Grand Prix direkt nacheinander, gehören zur Tagesordnung. Drei Rennen am Stück gibt es nun in Europa sowie zweimal am Saisonende: USA, Mexiko und Brasilien sowie schließlich Las Vegas, Katar und Abu Dhabi. Dann schlagen auch die Zeitzonen zu. „4000 Leute reisen in diesem Zirkus, das bedeutet eine Menge Zeit fernab der Familie“, bemerkte Mercedes-Pilot George Russell im vergangenen Jahr. „Und mit den Zeitzonenverschiebungen ist es auch ziemlich brutal für den Körper.“