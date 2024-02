Formel 1 Hamiltons Mercedes-Nachfolger: Russell als Kontaktmann

Hamilton (39) verlässt nach dieser Saison Mercedes und wechselt zu Ferrari. Russell bestreitet aktuell sein drittes Jahr bei den Silberpfeilen als Teamkollege seines englischen Landsmanns. „Ich will von den Allerbesten gefordert werden und so war es auch in den vergangenen beiden Jahren“, befand Russell, für den eine „gute Harmonie zwischen den Fahrern“ wichtig ist. Das wirke sich auch positiv auf die Arbeit der Ingenieure aus.