Formel-1-Weltmeister : Hamilton zum zweiten Mal britischer Sportler des Jahres

London Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist zum zweiten Mal zum Sportler des Jahres in Großbritannien gewählt worden.

Der 35-Jährige setzte sich bei der von der BBC organisierten Wahl vor Jordan Henderson, dem Kapitän der Meistermannschaft des FC Liverpool, durch. „Das hilft auf jeden Fall sehr, damit ich das beste Weihnachten erlebe, das man unter diesen Umständen haben kann“, sagte Hamilton zu der Auszeichnung. In seiner Dankesrede verneigte sich der Mercedes-Pilot auch vor den vielen Helfern, die in der Corona-Krise in vorderster Linie gegen die Folgen der Pandemie kämpfen.