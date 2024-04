Formel 1 Hamilton würde sich über Vettel bei Mercedes freuen

„Es müssen ein paar Gespräche geführt und Telefonate gemacht werden, um mehr herauszufinden. Aber es ist mit Sicherheit eines der besten Cockpits in der Startaufstellung“, hatte Vettel am Mittwoch bei Sky News in Großbritannien über eine Chance bei Mercedes gesagt. Gespräche mit Teamchef Toto Wolff hatte es zuletzt gegeben, angeblich aber nicht über ein Engagement im kommenden Jahr.