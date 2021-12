Formel 1 : Hamilton: Wochenende in Brasilien besser als achter WM-Titel

Für Lewis Hamilton hat seine Leistung beim WM-Rennen in Brasilien in diesem Jahr einen großen Wert. Foto: Andre Penner/AP/dpa

Abu Dhabi Für Formel-1-Pilot Lewis Hamilton hat seine Leistung beim WM-Rennen in Brasilien in diesem Jahr womöglich einen größeren Wert als es der achte Titelgewinn haben könnte.

Auf die Frage, was das Beste in 2021 gewesen sei, antwortete der Mercedes-Fahrer vor dem letzten Saisonrennen in einem Interview der „Sport Bild“: „Wenn es um Rennsport geht, dann Brasilien.“ Auf die Nachfrage, ob das nicht einmal vom Titelgewinn übertroffen werden könne, sagte er: „Nein, ich glaube nicht.“ In Interlagos hatte Hamilton das Sprintrennen vom letzten Platz aus begonnen und den Grand Prix am Sonntag schließlich gewonnen.