Formel 1 : Hamilton will auch Nachnamen seiner Mutter führen

Dubai Lewis Hamilton würde als Zeichen der Wertschätzung künftig gerne auch den Nachnamen seiner leiblichen Mutter Carmen Larbalestier führen.

„Niemand von euch weiß vielleicht, dass meine Mutter Larbalestier heißt, und ich bin gerade dabei, das in meinen Namen aufzunehmen“, verriet der siebenmalige Formel-1-Weltmeister bei einem Sponsorentermin auf der Expo 2020 in Dubai.

Der 37-Jährige will sich demnächst darum kümmern. „Hoffentlich bald, ich weiß nicht, ob es dieses Wochenende sein wird, aber wir arbeiten daran“, sagte Hamilton lachend. Am Sonntag steht in Bahrain der erste Grand Prix des Jahres an.